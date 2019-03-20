Російський омбудсмен прибула в Україну на суд у справі Вишинського

Москалькова прилетіла до Києва близько півночі 19 березня

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва для участі в суді у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram омбудсмена РФ.

Близько півночі її літак прибув в аеропорт Київ ім. Сікорського (Жуляни, - ред.).

"Завтра (20 березня, - ред.) суд розгляне апеляційну скаргу про продовження утримання під вартою Кирила Вишинського. Вилетіла до Києва, щоб особисто бути присутньою на судовому засіданні", - написала Москалькова перед вильотом.

Відзначимо, що засідання за Вишинським відбудеться 20 березня 2019 в Верховному суді України.

Нагадаємо, 18 березня Вишинського доставили до Києва в Лук'янівське СІЗО. РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно головного редактора "РІА" Новости-Україна "Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. В ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру в ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.