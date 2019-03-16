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Російський МЗС назвав умови для розміщення нових ракет

Новини » Політика    16.03.2019 - 14:11
Російський МЗС назвав умови для розміщення нових ракет
Фото: заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко (missiontonato.mid.ru)

Росія піде на цей крок, якщо США розгорнуть свої ракети в Європі

Російська Федерація може розгорнути нові ракети на заході країни, якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракети в Європі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія продовжить політику введення симетричних заходів, щоб забезпечити баланс у сфері ракет середньої і малої дальності.

"Але водночас ми не плануємо розміщувати ракети, в тому числі в європейській частині країни, до тих пір, поки в Європі не з'являться відповідні американські засоби", - зазначив Грушко.

Нагадаємо, на початку березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору з США.

До цього президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти можливого розміщення ракет середньої і малої дальності в Україні.

"Якщо в Україні будуть розміщені такі ракети - це катастрофа. Треба розуміти, росіяни не можуть допустити, щоб ці ракети були там розміщені. Ми з росіянами абсолютно будемо солідарні", - заявив він.

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