Російський корабель ледь не зіткнувся з міноносцем США

Корабель Військово-морського флоту Росіїйської Федерації у четвер, 9 січня, ледь не допустив зіткнення з американським міноносцем USS Farragut, який здійснював патрулювання в Аравійському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 5-го флоту США в Twitter.

Як повідомляється, російський корабель, не реагуючи на попередження, підійшов на небезпечно близьку відстань до міноносця USS Farragut, який належить 5-му флоту США. В останній момент корабель РФ змінив свій курс та почав віддалятися від USS Farragut.

Міністерство оборони РФ, за даними російських ЗМІ, заперечує американську версію агресивного зближення кораблів у Аравійському морі. У російському оборонному відомстві стверджують, що USS Farragut нібито грубо порушив міжнародні правила та хотів перетнути курс російського судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пара російських фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27, в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. Ціллю російських літаків був ракетний есмінець США Ross, що прямував до порту Одеси.

Також РБК-Україна писало, що 17 листопада російський корабель без дозволу увійшов у територіальні води Королівства Швеція. Збройні сили Швеції розцінили дії судна РФ як порушення правил перебування на території країни.