Підбитий російський буксир "Василь Бех" затонув в Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно-забезпечення Чорноморського флоту "Василь Бех", на борту якого був встановлений "ТОР". Пізніше стало відомо, що він затонув", - заявив Марченко.

Як відомо, в ніч на 17 червня Військово-морсик сили України застосували американські ракети Harpoon, які точно вразили російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, зброю і особовий склад ЧФ РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.