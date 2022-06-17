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Підбитий російський буксир "Василь Бех" затонув в Чорному морі

Фото: корабель-буксир "Василь Бех" (twitter.com/charter_97)
Автор: РБК-Україна

Корабель-буксир Чорноморського флоту РФ "Василь Бех" затонув. У ніч на 17 червня Збройні сили України вразили буксир ракетами Harpoon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно-забезпечення Чорноморського флоту "Василь Бех", на борту якого був встановлений "ТОР". Пізніше стало відомо, що він затонув", - заявив Марченко.

Як відомо, в ніч на 17 червня Військово-морсик сили України застосували американські ракети Harpoon, які точно вразили російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, зброю і особовий склад ЧФ РФ.

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