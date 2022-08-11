RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський інформатор отримав 12 років в'язниці. Допомагав захопити Лисичанськ

Фото: Російський інформатор отримав 12 років в'язниці. Допомагав захопити Лисичанськ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винним мешканця Лисичанська, який передавав важливу інформацію окупантами, та визначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, чоловіка завербувала ФСБ, коли він відбував покарання у колонії в РФ. Перед початком вторгнення його "закинули" в район Луганської області для здійснення розвідувально-підривної діяльності.

"Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська", - йдеться у повідомленні.

За коригування обстрілів Лисичанська, чоловік отримував грошове забезпечення від росіян. Під час затримання у нього знайшли докази у вигляді листування в месенджерах та голосових повідомлень.

Чоловіка судили за "надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України". Наступні 12 років він проведе у в'язниці.

Нагадаємо, що раніше мешканця Київської області засудили на 15 років за держзраду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЛуганськЛисичанськ