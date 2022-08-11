Російський інформатор отримав 12 років в'язниці. Допомагав захопити Лисичанськ

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винним мешканця Лисичанська, який передавав важливу інформацію окупантами, та визначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
За даними правоохоронців, чоловіка завербувала ФСБ, коли він відбував покарання у колонії в РФ. Перед початком вторгнення його "закинули" в район Луганської області для здійснення розвідувально-підривної діяльності.
"Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська", - йдеться у повідомленні.
За коригування обстрілів Лисичанська, чоловік отримував грошове забезпечення від росіян. Під час затримання у нього знайшли докази у вигляді листування в месенджерах та голосових повідомлень.
Чоловіка судили за "надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України". Наступні 12 років він проведе у в'язниці.
Нагадаємо, що раніше мешканця Київської області засудили на 15 років за держзраду.
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