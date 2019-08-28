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Російський держбанк заявляє про судову заборону продавати дочірній банк в Україні

Новини » Економіка    28.08.2019 - 17:44
Російський держбанк заявляє про судову заборону продавати дочірній банк в Україні
Фото: Промінвестбанк (прес-служба НБУ)

ВЭБ повідомив про перемогу в Стокгольмі

Російська держкорпорація ВЭБ повідомила про те, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма заборонив продавати акції дочірнього банку ВЕБу - "Промінвестбанку" - в Україні. Про це йдеться в заяві ВЭБа.

Згідно з повідомленням, рішення було винесено після екстрених слухань та обміну змагальними позиціями з українською стороною.

У заяві стверджується, що англійський юрист Джо Тірадо виніс рішення, яким заборонив Україні продавати акції Пібу, а також зобов'язав Україну відшкодувати "ВЭБ.РФ" понесені арбітражні витрати".

Зазначимо, що аукціон з продажу контрольного пакету "Промінвестбанку" повинен був відбутися 28 серпня, проте біржа ПФТС, яка повинна проводити аукціон, не отримала жодної заявки від учасників.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та націоналізовані активи". Заявники 8 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "Приватбанку" і пов'язані з ними компанії) просили накласти арешт на акції "Ощадбанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".

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