RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський флот звів до мінімуму число ракетних носіїв у Чорному морі

Фото: у Чорному морі знаходиться тільки один ракетний носій з "Калібрами" (dfnc ru)
Автор: Юлія Бойко

Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в акваторії Чорного і Азовського морів російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку і вогневу підтримку. Противник блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВійна Росії проти України