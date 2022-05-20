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Російським військам здалися до 1700 захисників "Азовсталі", - британська розвідка

Фото: захисників Маріуполя вивозять на автобусах (t.me/donfarsh)
Автор: Юлія Бойко

Згідно з оцінками британської розвідки, на сьогодні російським військам здалися до 1700 захисників "Азовсталі" в Маріуполі. Скільки ще бійців залишається на території заводу, невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"Ймовірно, до 1700 українських військових з маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" здалися. Невідома кількість українських сил залишається на заводі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, операція з порятунку поранених бійців триває з 16 травня. В рамках домовленостей захисників Маріуполя вивозять на окуповані території з наданням медичної допомоги. Надалі планується їх звільнення в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Росія погодилася на евакуацію захисників "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про повний контроль над Маріуполем.

Українська сторона підтвердила вихід з "Азовсталі" близько 260 бійців, які потребували медичної допомоги. Докладної інформації про процес немає, офіційний Київ пояснює це тим, що переговорний процес з противником триває, і розголошення даних може коштувати життям захисників Маріуполя.

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АзовстальМаріупольВійна Росії проти України