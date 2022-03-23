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Російським солдатам в Україні не вистачає їжі, а кораблям – палива, - Пентагон

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Російські військові мають серйозні проблеми із забезпеченням, їм не вистачає їжі і палива. Деякі солдати страждають обмороженням, тому що не мають відповідного спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Також російським військовим кораблям в Чорному морі не вистачає палива. Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня.

"Сьогодні 27-й день війни, і ми продовжуємо бачити, що у них проблеми з паливом і їжею. Вони також мають проблеми з запасами та високоточними боєприпасами. Ця велика і масштабна операція, а вони досі не розв'язали проблему поповнення ресурсів", - повідомив чиновник Пентагону.

За його словами, у російських військових проблем з логістикою, зв'язком і комунікацією і навіть теплим одягом. Окремо в Пентагоні звертають увагу на проблему з нестачею палива у російських військових кораблів: "У них проблеми з паливом навіть на морі. Вони стурбовані тим, як заправляти свої кораблі".

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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