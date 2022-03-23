Російським солдатам в Україні не вистачає їжі, а кораблям – палива, - Пентагон

Російські військові мають серйозні проблеми із забезпеченням, їм не вистачає їжі і палива. Деякі солдати страждають обмороженням, тому що не мають відповідного спорядження.

Також російським військовим кораблям в Чорному морі не вистачає палива. Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня.

"Сьогодні 27-й день війни, і ми продовжуємо бачити, що у них проблеми з паливом і їжею. Вони також мають проблеми з запасами та високоточними боєприпасами. Ця велика і масштабна операція, а вони досі не розв'язали проблему поповнення ресурсів", - повідомив чиновник Пентагону.

За його словами, у російських військових проблем з логістикою, зв'язком і комунікацією і навіть теплим одягом. Окремо в Пентагоні звертають увагу на проблему з нестачею палива у російських військових кораблів: "У них проблеми з паливом навіть на морі. Вони стурбовані тим, як заправляти свої кораблі".