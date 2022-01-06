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Російських військових привели в бойову готовність для відправки в Казахстан

Автор: Артур Родивилов

Російський авіаполк під Оренбургом привели в бойову готовність. З військового аеродрому збираються відправити спецборт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними каналу, в республіку можуть також перекинути 11-у окрему гвардійську інженерну бригаду, яка дислокується в місті Каменськ-Шахтинський.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у зв'язку зі зверненням президента Казахстану прийняв рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в республіку з метою стабілізації і нормалізації обстановки.

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Казахстан