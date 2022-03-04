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Російських військових частково вибили з Миколаєва, - ОДА

Автор: Сергій Пишкін

Російських військових частково вибили з Миколаєва, однак бої продовжуються. Українські захисники повністю відбили аеропорт Кальбакине, однак ворог знов пішов у контрнаступ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Вибили ми їх трохи, але бої продовжуються, коментувати не можу, тобто вже на окраїнах, але по місту - вибили", - заявив Кім.

О 17:34 українські захисники заявили про те, що їм вдалося відбити аеродром Кульбакине від російських загарбників.

Однак вже о 17:50 військові Росії пішли у контрнаступ.

Голова ОДА закликав цивільних не виходити на вулиці.

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Миколаєві.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяУкраїнаМиколаїв