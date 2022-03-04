Російських військових частково вибили з Миколаєва, - ОДА

"Вибили ми їх трохи, але бої продовжуються, коментувати не можу, тобто вже на окраїнах, але по місту - вибили", - заявив Кім.

О 17:34 українські захисники заявили про те, що їм вдалося відбити аеродром Кульбакине від російських загарбників.

Однак вже о 17:50 військові Росії пішли у контрнаступ.

Голова ОДА закликав цивільних не виходити на вулиці.