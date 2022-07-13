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Російських складів поменшало, але активізувались ДРГ: ситуація в Луганській області

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Луганська область, Середа 13 липня 2022 10:09
Російських складів поменшало, але активізувались ДРГ: ситуація в Луганській області Фото: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me.luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області поменшало російських складів з боєприпасами завдяки роботі далекобійної зброї. При цьому ворог кидає вперед ДРГ, аби відшукати "слабкі місця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", - пише Гайдай.

За його словами, росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

"Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми ще тримаємо, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати", - зазначив Гайдай.

При цьому він розповів, що не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

"Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів. 12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завдяки отриманню далекобійної зброї ЗСУ з кінця червня знищили 14 військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Йдеться про удари в 5-75 км від фронту.

Додамо, нещодавно українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

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