Російських хакерів підозрюють в атаці на Євробачення 2022
Кіберзлочинці намагалися провести DDoS-атаки під час голосування у фіналі Євробачення 2022. Експерти вважають, що атаку могла зробити російська хакерська група Killnet та її філія Legion.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Правоохоронці зазначили, що хакери намагалися проникнути в комп'ютерну мережу пісенного конкурсу в день першого півфіналу, 10 травня, а також провести DDoS-атаки під час фінального голосування в ніч на 15 травня. Але фахівцям по боротьбі з комп'ютерними злочинами вдалося їм перешкодити.
Зазначимо, що Росію позбавили можливості брати участь Євробаченні 2022 через агресію в Україні.
Нагадаємо, Україна виграла Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Це третя перемога України в конкурсі. Учасники з України перемагали у 2004 та 2016 роках.
Ми також писали про те, що російські хакери здійснили кібератаку на сайт міськради Львова. Зловмисники викрали частину робочих файлів.
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