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Російські війська значною мірою зайшли в глухий кут біля Харкова, - ISW

Автор: Валерія Поліщук

Російські війська в значній мірі зайшли в глухий кут навколо Харкова. При цьому сухопутні сили РФ, які намагаються оточити і взяти Київ взяли чергову паузу для поповнення запасів і доукомплектування бойових підрозділів після невдалих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз американського Центру Institute for the Study of War.

"Російське просування з Криму в напрямку Миколаєва і Запоріжжя і на сході навколо Донецька і Луганська не просунулося за останні 24 години, а російські сили на півдні відчувають зростаючі проблеми з моральним духом і постачанням", - йдеться в повідомленні Центру.

При цьому в ISW заявляють, що нескоординовані і спорадичні наступальні операції Росії проти великих українських міст підтверджують оцінку Генштабу ЗСУ, що російські сили стикаються зі зростаючими проблемами морального духу і постачання і втратили ініціативу.

"Український Генеральний штаб заявив 11 березня, що українські сили "активно обороняються і проводять успішні контратаки в усіх напрямках", але не вказав, де саме відбуваються ці контратаки", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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