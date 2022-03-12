Російські війська значною мірою зайшли в глухий кут біля Харкова, - ISW

Російські війська в значній мірі зайшли в глухий кут навколо Харкова. При цьому сухопутні сили РФ, які намагаються оточити і взяти Київ взяли чергову паузу для поповнення запасів і доукомплектування бойових підрозділів після невдалих атак.

"Російське просування з Криму в напрямку Миколаєва і Запоріжжя і на сході навколо Донецька і Луганська не просунулося за останні 24 години, а російські сили на півдні відчувають зростаючі проблеми з моральним духом і постачанням", - йдеться в повідомленні Центру.

При цьому в ISW заявляють, що нескоординовані і спорадичні наступальні операції Росії проти великих українських міст підтверджують оцінку Генштабу ЗСУ, що російські сили стикаються зі зростаючими проблемами морального духу і постачання і втратили ініціативу.

"Український Генеральний штаб заявив 11 березня, що українські сили "активно обороняються і проводять успішні контратаки в усіх напрямках", але не вказав, де саме відбуваються ці контратаки", - йдеться в повідомленні.