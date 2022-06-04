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Російські війська замінували пляжі поблизу Скадовська: загинуло троє осіб

Фото: у Лазурному на пляжі підірвалися люди (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти замінували пляжі у курортних селищах поблизу Скадовська Херсонської області. Через дії військових РФ щонайменше троє осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Херсонської області.

Трагедія сталася 3 червня у селищі Лазурне. Поблизу пансіонату "Парус" твоє місцевих жителів підірвалися на ворожій міні. Всі вони отримали смертельні травми.

Російські військові, встановлюючи міни вздовж узбережжя Чорного моря, порушили вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Миколаївській області заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони.

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Херсонская областьВійна Росії проти України