Російські війська заблокували колону з гуманітарною допомогою для Енергодара

Російські війська в Запорізькій області заблокували колону з гуманітарною допомогою для Енергодара. Транспорт не пропустять далі Василівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Дмитра Орлова.

"Гуманітарна допомога з ліками і продуктами із Запоріжжя до Енергодара доставлена не була. На жаль, транспорт з гуманітарним вантажем окупанти не пропустять далі Василівки", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що з Енергодара, де розташована найбільша в Європі АЕС, сьогодні відкриють гуманітарний коридор у Запоріжжі. Вранці в місті оголосили режим припинення вогню.

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