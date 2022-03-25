Російські війська увійшли до курортної Кирилівки. Влада відмовилася співпрацювати

"Сьогодні і до нас заїхали гості, представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою Мелітополя, запропонували співпрацювати, на що ми відмовилися. Тому я не знаю наскільки довго вони дадуть нам можливість працювати, але як би там не було прошу всіх дотримуватися спокою, не нервувати. Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - зазначив він.