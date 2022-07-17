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Російські війська посилюють контроль в окупованих регіонах: в чому справа

Фото: окупанти посилюють контроль в захоплених регіонах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська влада на окупованих територіях, ймовірно, вважає, що зростаюча активність українських партизанів ставить під загрозу і ускладнює зусилля по встановленню узгодженого з Москвою контролю, тому посилюють окупаційні режими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

16 липня російська влада в Мелітополі значно збільшили російську військову присутність в місті і встановили блокпости для затримання і огляду мирних жителів. Адміністрація Херсонської області також попередила, що російська окупаційна влада в Каховському районі видала наказ про посилення режиму доступу до комунальних підприємств, що дозволить російським солдатам затримувати всіх охочих на 72 години.

Нагадаємо, що 12 липня в селищі Мирне Мелітопольського району горіла захоплена окупантами база військової частини МНС.

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