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Російські війська вдарили по Вознесенську у Миколаївській області

Фото: окупанти вдарили по Вознесенську Миколаївської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдарила по Вознесенську Миколаївської області. У місті після вибухів помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности.нет" та "Суспільне Миколаїв".

"У Вознесенську чути звуки вибухів... Інформацію про вибухи в місті підтвердили в міській раді", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару. У місті пролунали три вибухи.

Фото: у Вознесенську пролунали вибухи (news.pn)

Крім того, місцеві жителі повідомляють про вибухи в місті Очаків.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі обстріляли три райони Миколаївської області та саме місто Миколаїв.

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