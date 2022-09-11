Російські війська вдарили по Вознесенську у Миколаївській області

Російська армія вдарила по Вознесенську Миколаївської області. У місті після вибухів помітили дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности.нет" та "Суспільне Миколаїв".
"У Вознесенську чути звуки вибухів... Інформацію про вибухи в місті підтвердили в міській раді", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару. У місті пролунали три вибухи.
Фото: у Вознесенську пролунали вибухи (news.pn)
Крім того, місцеві жителі повідомляють про вибухи в місті Очаків.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі обстріляли три райони Миколаївської області та саме місто Миколаїв.
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