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Російські війська вдарили по Вуглегірській ТЕС. Станція загорілася, йдуть бої

Фото: наслідки обстрілу Вуглегірської ТЕС (t.me/Novostidnua)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська 12 червня обстріляли Вуглегірську теплову електростанцію (ТЕС), яка в результаті загорілася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Як розповів начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко, на даний момент йдуть бої між російськими військовими, які контролюють місто, і бійцями ЗСУ, які знаходяться на станції.

"Військові ще не виходили на зв'язок. Що там пошкоджено, поки не володію інформацією. Схоже, масло горить на трансформаторній підстанції. Вуглегірську ТЕС ми контролюємо, наші хлопці тримають оборону. Вона постійно перебуває під обстрілами російсько-окупаційних військ", - підкреслив він.

За його словами, працівників на ТЕС немає, вони були евакуйовані.

Нагадавши, росіяни захопили Світлодарськ ще 24 травня, встановили триколор на будівлі міської ради та почали патрулювати місто невеликими групами.

Як заявили в МВС, українські військові відступили з міста, щоб уникнути оточення і великих втрат.

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