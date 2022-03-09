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Російські війська зривають евакуацію з Ізюму. У місті вибухи та обстріли

Автор: Юлія Бойко

Російські війська продовжують обстріли Ізюму Харківської області, незважаючи на домовленість про евакуацію місцевих жителів. На даний момент йдуть переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника відділу молоді та спорту місцевої міської ради Максима Стрельника.

"Колона для евакуації мирних жителів вже в околицях Ізюма. Але в місті лунають вибухи. Російські окупанти не виконують своїх зобов'язань з надання "зеленого коридору" і продовжують обстріли міста. Йдуть переговори за посередництва Червоного Хреста, чекаємо результатів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше були названі всі заплановані на сьогодні коридори для евакуації.

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ХарківВійна Росії проти України