Російські війська зруйнували вщент вже 29-ту школу в Донецькій області (фото)

Російські війська зруйнували ще одну школу в Донецькій області. Вона за кількістю вже стала 29-ю, яку вщент знищили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За словами очільника області, цього разу йдеться про Курахівську гімназію №2.

"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару - знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв. Це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент", - повідомив Кириленко.

Він зазначив, що всього за ці пів року в Донецькій області пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.

Фото: російські війська зруйнували вщент вже 29-ту школу в Донецькій області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що підконтрольними Україні залишаються близько 45% Донецької області. Ця територія постійно обстрілюється російськими окупантами, через що зростає кількість жертв і постраждалих серед мирного населення.

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