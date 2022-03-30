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Російські війська через втрати відмовилися від блокування Києва, - Генштаб

Фото: російські війська відмовилися від блокування Києва (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Через великі втрати російські війська відмовилися від операції щодо блокування Києва. Проте нарощується забезпечення військ на Донецькому і Таврійському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, противник зазнав значних втрат і, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування Києва.

Також повідомляється, що російські війська проводять перегрупування і зосередження сил на проведення наступальної операції в Східній операційній зоні. Крім того, нарощується система технічного і тилового забезпечення військ на Донецькому і Таврійському напрямках.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "BBC Україна" заявив, що російська армія в рамках нинішньої військової кампанії не здатна на штурм Києва.

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КиївГенштаб ВСУВійна Росії проти України