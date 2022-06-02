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Російські війська потрапили в пастку, ЗСУ рвуть їх у Сєвєродонецьку, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України заманили в пастку російські війська в Сєвєродонецьку. І тепер завдають їм зустрічні контрудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, удавано "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває в шоці. Вони вже відрапортували про взяття СД (Сєвєродонецька, - ред.), коли наші війська завдали жорсткий зустрічний контрудар і зараз мочать московських товаришів в м'ясо - не дивлячись на їх перевагу в авіації та артилерії", - зазначив він.

За його словами, в місті йдуть важкі бої, а російське командування кидає всі сили на утримання Сєвєродонецька.

"Наші реально рвуть зараз противника, як леви, не дивлячись на його вогневу перевагу. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть. Ось це - майстерність. Крутіша за противника", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська контролюють п'яту частину Сєвєродонецька, противник поступово просувається містом.

Арестович говорив, що після Сєвєродонецька росіян чекає отруйна промислова зона.

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СєвєродонецькОфіс президентаВійна Росії проти України