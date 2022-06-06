Російські війська залишили майже всі блокпости в Мелітополі та районі, - мер

Російські війська залишили майже всі блокпости в окупованому Мелітопольському районі. А також передислокувалися з Василівки трохи південніше.

"У найближчі тижні або місяці Мелітополь буде деокуповано, і нам вдасться відновити українську державність на території нашого міста...Є факт про те, що три дні тому з території Мелітопольського району майже всі рашисти вже поїхали, тому що наші військові роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше очистити нашу територію від рашистських загарбників", - зазначив він.

За його словами, кілька днів тому окупанти перемістилися з Василівки в бік Зеленого Гаю, побоюючись наступу українських військ.