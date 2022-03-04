Кілька боєприпасів, що потрапили на територію приватних будинків жителів Покровська, так і не розірвалися. Зараз у місті працюють спеціальні служби.

Рятувальники попереджають жителів міста про небезпеку касет, адже в них знаходяться гелеві підривники.

"Якщо вийшли з касети - переведені в бойове положення і спрацюють в період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому ні в якому разі ці предмети не можна переміщати", - йдеться в повідомленні.

Фото: російські війська обстріляли житлові квартали Покровська касетними бомбами (facebook.com/otueast)