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Російські війська обстріляли житлові квартали Покровська касетними бомбами

Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Покровська касетними реактивними снарядами. Також постраждала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОТУ "схід" у Facebook.

Кілька боєприпасів, що потрапили на територію приватних будинків жителів Покровська, так і не розірвалися. Зараз у місті працюють спеціальні служби.

Рятувальники попереджають жителів міста про небезпеку касет, адже в них знаходяться гелеві підривники.

"Якщо вийшли з касети - переведені в бойове положення і спрацюють в період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому ні в якому разі ці предмети не можна переміщати", - йдеться в повідомленні.

Фото: російські війська обстріляли житлові квартали Покровська касетними бомбами (facebook.com/otueast)

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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