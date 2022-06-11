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Обстріли Миколаївської області не вщухають: є загиблі та майже десяток поранених

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Миколавська область, Субота 11 червня 2022 12:37
Обстріли Миколаївської області не вщухають: є загиблі та майже десяток поранених Фото: російські війська знову обстріляли Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують бити по Миколаївській області. За минулу добу поранення отримали 8 людей, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галіцинівська громади.

"На жаль, після влучання в житловий будинок в селі Лімани, є загиблі. Співчуття рідним. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей", - пише Замазєєва.

Вона уточнила, що дітей серед постраждалих немає.

"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 243 громадянина, що постраждали від атак окупантів на область", - додає Замазєєва.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів, чи загрожує місту наступ росіян.

Додамо, раніше голова ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

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