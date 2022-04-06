Російські війська обстріляли Сєверодонецьк: пожежа виникла у 10 багатоповерхівках

Російські окупанти сьогодні, 6 квітня, обстріляли місто Сєвєродонецьк у Луганській області. Внаслідок цього пожежа виникла у 10 багатоповерхівках, кількість жертв встановлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що окупанти здійснили артилерійський обстріл старих районів міста.
"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі - жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - написав Гайдай.
Зазначається, що рятувальники гасять полум’я і розбирають завали.
Окрім того, росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.
Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область.
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