Російські війська обстріляли селище Очеретине на Донбасі. Загинули дві дівчинки

Російські війська вранці 24 квітня обстріляли селище Очеретине (Донецька область). В результаті попадання в житловий будинок загинули дві дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти в цей великодній ранок. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня сім'я, був зруйнований, дівчатка 14 і 5 років загинули", - повідомив він.

Він також в черговий раз звернувся до жителів Донецької області з закликом евакуюватися з прифронтової зони.