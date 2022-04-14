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Російські війська обстріляли Городню, що під Черніговом

Фото: російські війська обстріляли Городню, що під Черніговом (t_me_zsuwar)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 квітня російські війська обстріляли околиці міста Городня Чернігівської області. З якої зброї була здійснена атака поки не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як інформує видання, посилаючись на заступника міського голови Городні Ігоря Лахнека, обстріл стався близько другої години дня. Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив.

"Зараз представники поїхали на місце та з’ясовуть. На околицю кинули. Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години", - сказав Лахненко.

При цьому інформацію про обстріл Городні виданню також підтвердив голова Чернігівської РВА Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.

Нагадаємо, 13 квітня у селі Нова Басань Чернігівської області на протитанковій міні підірвався трактор. Водій отримав смертельні поранення та загинув на місці.

Додамо, що в Чернігівській області відновила роботу спеціальна багатоканальна лінія виклику поліції за коротким номером "102".

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