Російські війська вночі обстріляли Слов'янськ: горів кар'єр

У ніч на 16 серпня російські військові в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під обстріл потрапили кілька мікрорайонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.
"У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, у тому числі лісовий", - повідомив він.
Мер додав, що в результаті обстрілу сталося загоряння кар'єру і постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету.
"Жертв і поранених, на щастя, немає", - заявив Лях.
Нагадавши, окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову. Зачепило більшість районів міста.
Крім того, після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.