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Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту

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Бахмут, Понеділок 13 червня 2022 05:18
Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту Фото: наслідки обстрілу Бахмута (скріншот з відео)
Автор: Артур Родивилов

У неділю ввечері, 12 червня, збройні сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Постраждали житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері - мешканці залишилися заблоковані всередині.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.

Нагадаємо, напередодні українські воїни відбили наступ на Бахмутському напрямку, зокрема в районі населеного пункту Врубівка.

Також повідомлялося, що в Бахмуті затримали 18-річну зрадницю. Вона через Інтернет-додатки передавала загарбникам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки збройних сил.

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