Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту
У неділю ввечері, 12 червня, збройні сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Постраждали житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".
Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері - мешканці залишилися заблоковані всередині.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.
Нагадаємо, напередодні українські воїни відбили наступ на Бахмутському напрямку, зокрема в районі населеного пункту Врубівка.
Також повідомлялося, що в Бахмуті затримали 18-річну зрадницю. Вона через Інтернет-додатки передавала загарбникам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки збройних сил.