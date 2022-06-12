У Бахмуті затримали 18-річну зрадницю. Передавала окупантам дані про ЗСУ
Правоохоронці затримали 18-річну мешканку Бахмуту за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Слідство встановила, що підозрювана протягом травня-червня 2022 року за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств Росії. Дівчина через інтернет-застосунки передавала загарбникам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил у Бахмуті.
Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі окупантам даних про українських захисників.
Дівчину затримали 10 червня, наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, прикордонника у Рівненській області підозрюють у держзраді через те, що він допомогав вбивати офіцерів Нацгардії.
Раніше екс-депутат міської ради Маріуполя перейшов на бік РФ і також отримав підозру.