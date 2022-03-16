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Російські війська почали обстрілювати Маріуполь з моря, - радник мера

Автор: Константин Широкун

Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл з танка чоловіка без зброї... Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів - перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна - стерти Символ опору і Форпост України", - коментує радник мера Маріуполя.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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