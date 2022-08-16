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Російські війська масовано наступають зі сторони Лисичанського НПЗ, - Гайдай

Фото: російські війська масовано наступають зі сторони Лисичанського НПЗ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. Українські бійці тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, ворог використовує будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.

"Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - повідомляє Гайдай.

Він також зазначив, що населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Тим часом на окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи.

"Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати", - підкреслює Гайдай.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти вели наступальні та штурмові дії за напрямками Володимирівка - Бахмутське та Стряпівка - Соледар. Тут українські воїни зупинили і відкинули окупантів, а на напрямках Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне бойові дії тривають.

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