RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська найближчим часом можуть спробувати форсувати річку Ірпінь

Фото: російські війська найближчим часом можуть спробувати форсувати річку Ірпінь (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська можуть спробувати форсувати річку Ірпінь. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.

"Найближчим часом ворог може спробувати форсувати річку Ірпінь. Раніше окупанти зруйнували дамбу, яка знаходилась на місці її впадання у Дніпро", - написав він.

У Київській ОДА зазначають, що основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу і намагаються налагодити логістику. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Окупанти продовжують хаотичний обстріл житлових будинків та інфраструктури поблизу столиці", - зазначає Усов.

При цьому він підкреслив, що сили оборони українських захисників в підвищеній боєготовності, наразі зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Гостомелі та Ірпені точаться бої, при цьому контрольований Макарів піддається обстрілу ворога. Під Бучею ворог окопався.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьИрпеньВійна Росії проти України