RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російські військові заблокували евакуаційну колону під Києвом

Автор: Ілона Свиридова

Російські військові заблокували 50 евакуаційних автобусів з мирними жителями під Києвом. Вони не пропускають транспорт через Стоянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міської ради Бучі.

"Окупанти зривають евакуацію. 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні. Тривають переговори, щоб розблокувати рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про відкриття гуманітарного коридору з Бучі, Гостомеля, Ірпеня Бородянки і Ворзеля через Стоянку та Білогородку домовлялися на найвищому рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаГостомельИрпеньВійна Росії проти України