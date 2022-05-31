Російські військові підписують згоду на вбивство мирних українців: зізнання снайпера

Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання. Зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В СБУ допитали полонененого російського снайпера. Українські захисники схопили його під час бойових дій на території Волноваського району у Донецькій області. "Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто написав відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять або просто звільнять", - говорить полонений снайпер.