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Російські військові підписують згоду на вбивство мирних українців: зізнання снайпера

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 17:36
Російські військові підписують згоду на вбивство мирних українців: зізнання снайпера Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання. Зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В СБУ допитали полонененого російського снайпера. Українські захисники схопили його під час бойових дій на території Волноваського району у Донецькій області.

"Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто написав відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять або просто звільнять", - говорить полонений снайпер.

Нагадаємо, СБУ встановила особи ще 8 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення у Київській області. Серед них - 5 військовослужбовців ЗС РФ і три "вагнерівці".

А Солом'янський суд Києва оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну за злочини проти України. Це перший подібний вирок з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Служба безпеки України
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