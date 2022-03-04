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Російські військові обстріляли швидку допомогу по дорозі з Сум до Києва

Автор: Константин Широкун

Карета швидкої допомоги потрапила під обстріл стрілецькою зброєю. Машина рухалася з Сум до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Машина швидкої допомоги Citroen Jumper потрапила під обстріл стрілецькою зброєю російської армії. Автомобіль рухався з Сум у бік Києва. Водій повідомив, що в швидку допомогу потрапило кілька куль. На щастя, в результаті нападу жертв і поранених немає.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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Вторгнення Росії до України