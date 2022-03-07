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Російські військові використовують на техніці нацистський знак Z, - СБУ

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Понеділок 07 березня 2022 13:53
Російські військові використовують на техніці нацистський знак Z, - СБУ Фото: в СБУ пояснили, що знак Z - нацистський (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти використовують на своїй техніці нацистські знаки Z. Такі знаки використовували під час Другої Світової війни в нацистських концтаборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Під час Другої світової війни в нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен буквою Z було позначено будівлю, де відбувалися масові вбивства. На цій "станції Z" розміщувався крематорій з 4 печами, в яких нацисти спалювали тіла ув'язнених", - сказано в повідомленні.

Також в СБУ додали, що до цієї станції була прибудована газова камера.

"У 1943 році там також була прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї будівлі, минаючи реєстрацію в таборі. Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, - вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми теж пам'ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал", - підкреслили в СБУ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що була опублікована реальна карта бойових дій в Україні - окупанти не контролюють території.

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