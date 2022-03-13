Російські військові готують наступ на Вугледар, - Генштаб

Російські військові вже 18-й день руйнують українські міста. Зокрема, окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на місто Вугледар у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Ворог завдає артилерійських ударів по житлових кварталах Вугледару.
Також російські окупанти накопичують свої резерви для наступного наступу на місто.
Раніше ми повідомляли, що у Вугледарі окупанти обстріляли житлові будинки і школу.
Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей.
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