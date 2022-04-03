Російські солдати і офіцери масово відмовляються воювати в Україні, - Генштаб ЗСУ
Для заповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводяться як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Морально-психологічний стан особового складу противника і рівень мотивації залишається вкрай низьким. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.
Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення в пункти постійної дислокації.
Тривають систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння і військову техніку в безпосередній близькості від житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство щодо місцевих жителів, займаються мародерством і пограбуваннями.
На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.
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