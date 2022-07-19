Російські сили вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою, - британська розвідка

Як наголошується в повідомленні, Росія продовжує використовувати для свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені приблизно на 150 тисяч особового складу.

За даними британкою розвідки, в останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько 100 осіб при проведенні наступальних операцій в будь-якому одному секторі за раз.

"Росія з усіх сил намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць з самого початку вторгнення, і ця проблема, ймовірно, стає все більш гострою. Крім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному Херсонському напрямку", - йдеться у зведенні.

Заявлена найближча політична мета Росії - захопити всю Донецьку область. "У той час як Росія все ще може продовжувати територіальні завоювання, їх оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення", - вважають в Міноборони Британії.