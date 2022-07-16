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Російські шпигуни активізувалися в Європі: розвідка пояснила, що шукають спецслужби РФ

Фото: агенти РФ намагаються відстежити, яку зброю передають Україні (militarist ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські агенти активізувалися в країнах Східної Європи. Вони шукають маршрути, якими західна зброя постачається до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними військової розвідки, російські шпигуни намагаються дізнатися схеми транспортування та кількість зброї, яку передають Україні. Тому російські військові аташе в країнах ЄС через закриті канали отримали наказ почати вербування.

Спецслужби РФ намагаються залучити поліцейських та людей, причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах агенти хочуть використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

Проте українська розвідка зазначає, що європейці не налаштовані допомагати Росії, тому, отримавши пропозиції, звертаються до поліції та органів безпеки.

Нагадаємо, раніше спецслужба Латвії заявила, що розвідка Росії та Білорусі намагається вербувати чиновників у прикордонних районах.

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