Російські літаки можуть перестати пускати в інші країни: названа причина

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що у Росії є проблеми з безпекою польотів. Тепер інші країни можуть забороняти літакам РФ знаходитися в їх повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації .

Тепер у списку всіх країн на сайті ICAO навпроти Росії стоїть червоний прапорець, який свідчить про проблеми з безпекою польотів цивільної авіації. Організація знизила до 77,4% свою оцінку ефективності реалізації стандартів в категорії "льотна придатність" в Росії.

При цьому два неназваних експерта в коментарі The Insider зазначили, що на підставі таких висновків ICAO інші країни можуть закривати свої повітряні простори для літаків РФ, оскільки за катастрофу, що сталася над конкретною країною, несе відповідальність влада цієї країни.

За даними РБК, таке рішення ICAO пов'язане з подвійною реєстрацією російських літаків.