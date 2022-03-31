Російські літаки з ядерними бомбами порушили повітряний простір Швеції

Через конфлікт в Україні шведські ВПС були приведені в підвищену готовність і могли завчасно побачити, що пілоти прямують в небо над Готландом, шведським островом в Балтійському морі.

Збройні сили країни відмовилися від офіційних коментарів з приводу того, чи були ці два штурмовики оснащені ядерною зброєю, проте заявили, що порушення повітряного простору повинно було бути навмисним.

"Ми оцінюємо це як свідоме дію. Це дуже серйозно, особливо для країни, що перебуває в стані війни. Ми проаналізували інцидент, і ясно, що я не можу виключити неправильну навігацію, але все вказує на те, що вони навмисно порушили кордони Швеції", - сказав начальник ВПС Карл-Йохан Едстром.

Порушення шведської території тривало близько хвилини.

Швеція, яка є нейтральною країною і не входить до НАТО, розгорнула два винищувачі JAS 39 Gripen, які зробили знімки російських літаків, які підтвердили, що вони оснащені ядерною зброєю.