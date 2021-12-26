Російські розвідники тренувалися у стрільбі біля кордону України

"Військовослужбовці вели вогонь зі штатної зброї по мішенях, що імітує техніку і живу силу противника. В ході занять військовослужбовці провели вогневі тренування з усіма видами штатної стрілецької зброї, відпрацювали навички армійської тактичної стрільби", - йдеться в повідомленні.

Тим часом 25 грудня Південний військовий округ повідомив, що повертає в пункти постійної дислокації понад 10 тис.військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття в польових умовах.

Навчання проводилися на полігонах в Астраханській, Волгоградській і Ростовській областях, в окупованому Криму, в Ставропольському і Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ у Вірменії, і на території окупованих Абхазії і Південної Осетії.

Зазначимо, 150-та мотострілецька дивізія була створена у 2016 році. Вона була дислокована біля селища Кадамовський в Ростовській області. Як заявив військовий міністр РФ Сергій Шойгу, дивізія створена "в умовах погіршення міжнародних відносин з сусідніми державами".