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Російські розвідники тренувалися у стрільбі біля кордону України

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Неділя 26 грудня 2021 15:08
Російські розвідники тренувалися у стрільбі біля кордону України Фото: російські розвідники тренувалися в зимовій стрільбі (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Близько 500 розвідників 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу російської армії відпрацювали навички стрільби. Навчання проводили в зимових умовах на полігоні Кадамовський в Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Південного військового округу.

"Військовослужбовці вели вогонь зі штатної зброї по мішенях, що імітує техніку і живу силу противника. В ході занять військовослужбовці провели вогневі тренування з усіма видами штатної стрілецької зброї, відпрацювали навички армійської тактичної стрільби", - йдеться в повідомленні.

Тим часом 25 грудня Південний військовий округ повідомив, що повертає в пункти постійної дислокації понад 10 тис.військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття в польових умовах.

Навчання проводилися на полігонах в Астраханській, Волгоградській і Ростовській областях, в окупованому Криму, в Ставропольському і Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ у Вірменії, і на території окупованих Абхазії і Південної Осетії.

Зазначимо, 150-та мотострілецька дивізія була створена у 2016 році. Вона була дислокована біля селища Кадамовський в Ростовській області. Як заявив військовий міністр РФ Сергій Шойгу, дивізія створена "в умовах погіршення міжнародних відносин з сусідніми державами".

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в грудні 2021 року 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних.

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