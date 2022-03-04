Російські олігархи сховали від арешту п'ять супер-яхт на Мальдівах, - Reuters

У міру того, як в Європі почали заарештовувати майно російських олігархів, як мінімум п'ять супер-яхт, що належать мільярдерам, знайшли тимчасовий притулок на Мальдівах. У острівної держави в Індійському океані немає договору про екстрадицію з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вашингтон, Європейський Союз та інші країни заявили, що вони націляться на активи олігархів, які накопичили статки і політичний вплив при президенті Росії Володимирі Путіні.

У четвер Сполучені Штати ввели повні блокуючі санкції щодо ще восьми олігархів і чиновників, а також деяких їхніх компаній і членів сімей у зв'язку з вторгненням в Україну.

"Ми хочемо, щоб він (Путін) відчував тиск, ми хочемо, щоб люди навколо нього відчували тиск", - заявила журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Співробітники митниці Франції затримали 88-метрову яхту глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна Amore Vero, який знаходиться в санкційних списках США і ЄС, до того, як вона спробувала покинути порт французької Рив'єри.

У Німеччині розкішна яхта Dilbar вартістю майже 600 мільйонів доларів і довжиною 150 метрів, що належить російському мільярдерові Алішеру Усманову, також знаходиться в списку санкцій ЄС, стоїть на верфі в Гамбурзі. Представник економічного управління Гамбурга заявив, що не планує передавати яхту її власнику, не уточнивши подробиць.

Притулок на Мальдівах

Тим часом, як мінімум п'ять розкішних яхт, що належать російським мільярдерам, знайшли тимчасовий притулок на Мальдівах.

Супер-яхта Clio, що належить Олегу Дерипасці, засновнику алюмінієвого гіганта "Русал", який потрапив під санкції США у 2018 році, в середу кинула якір у столиці Мале, згідно судноплавної бази даних MarineTraffic.

Titan російського виробника сталі "Евраз" прибув у понеділок.

Дані показали, що ще три яхти, що належать російським олігархам, були помічені у водах Мальдівських островів в середу. У їх число входила 88-метрова Nirvana, що належить найбагатшій людині Росії Володимиру Потаніну.

Більшість суден востаннє бачили на якорі в близькосхідних портах.